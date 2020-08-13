شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع قليلاً عقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من توقعات المحللين.



واظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 114.7 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز الماضي في حين أشارت التوقعات إلى إضافة 30 ألف وظيفة بعد إضافة 228.4 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران.



هذا، وقد ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 7.5% من 7.4% في يونيو/حزيران بيننما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 7.8%.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر قياس التضخم إلى 3.3% في يوليو/تموز من 3.2% في قراءة الشهر السابق له.



وتعرض الاقتصاد الأسترالي لضغوط في الآونة الأخيرة جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" مرة أخرى وعودة قيود الإغلاق على بعض الولايات أبرزها "فيكتوريا" مما ينذر بمزيد من الأضرار على الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7166، وسجل أعلى مستوى عند 0.7189 في حين سجل أقل سعر عند 0.7155.