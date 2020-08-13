شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس تنخفض بفعل تراجع الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووقع المعدن الصناعي تحت وطأة الضغوط نتيجة ارتفاع المعروض في أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى ضعف الطلب من الصين بوصفها أكبر مستهلك للمعدن الأحمر في العالم.



كان النحاس قد قفز إلى أعلى مستوى في شهرين خلال يوليو/تموز الماضي بدعم من تعطل الإمدادات والإنتاج في تشيلي بسبب فيروس "كورونا" بالإضافة إلى انتعاش الطلب الصيني.



لكن شركات التعدين في أمريكا الجنوبية تعاود الإنتاج بوتيرة أسرع بعد أشهر من الإغلاق والتوقف نتيجة أزمة كورونا.

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ويرى محللون بأن الربع السنوي الثالث يعد موسم ضعف في الطلب على النحاس من الجانب الصيني.



وفي سياق آخر، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.01 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 2.86 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2.91 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2.85 دولار.