ثري إم يواصل ارتفاعه – تحليل – 13-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ثري إم (MMM) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب في بداية تداولاته لهذا اليوم وحتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 0.68% ليستقر على سعر 165.42 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استقرار تداولاته اعلى مستوى الدعم 159.19، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 187.00 إلى 114.01)، كما يستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 159.19، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 169.94 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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