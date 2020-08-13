مورجان ستانلي يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 13-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة العنيد 52.00، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر يومية طفيفة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.06% ليستقر على سعر 52.38 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلا لتداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 52.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 57.56.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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