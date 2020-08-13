شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المحوري 105.58، محققاً مكاسب في بداية تداولاته الصباحية بنسبة بلغت 0.65% ليستقر على سعر 105.87 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 105.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 117.83.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد