شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في بداية الجلسة بنسبة بلغت 0.01% ليستقر على سعر 54.20 دولار، وذلك بعدما انخفض في البداية ليستند إلى مستوى الدعم 53.56، ليرتد منه ارتفاعاً على اثر تماسك هذا المستوى، ليحاول السهم تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 53.56، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 51.07.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط