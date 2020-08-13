شكرا لقرائتكم خبر عن شمس تتحول لتكبد خسارة بـ 2 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة المشروعات السياحية "شمس"، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 243.9 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 133.1 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 43% مقارنة بالربع المماثل للعام السابق بسبب تداعيات فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات احترازية.

وتراجعت المبيعات إلى 2.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 3.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 4.7 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 2.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو