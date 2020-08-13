سعر الدولار يتراجع 5 قروش في البنوك

تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، ختام تعاملات الأسبوع الثاني من أغسطس في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وفقد الدولار الأمريكي ما يتراوح بين قرشين إلي 5 قروش من قيمته أمام الجنيه المصري، اليوم في تعاملات عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية لينخفض دون ال16 جنيه بسعر البيع، وذلك بعد تراجعه خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت قرشا واحدا.

وسجل سعر الدولار نحو 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

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وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.86 جنيها للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.87 للشراء، 15.97 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.