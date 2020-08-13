شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسواق الخليج الرئيسية ودبى الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت بورصة دبي لأعلى مستوى في شهرين اليوم الخميس بدعم من ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، في حين تقدمت بقية الأسواق الرئيسية في المنطقة أيضا عند الإغلاق.

وارتفع مؤشر دبي 1.9 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ التاسع من يونيو مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 بالمئة.

وزاد سهم إعمار العقارية ثلاثة بالمئة عند الإغلاق.

وتراجع سهم داماك العقارية 2.6 بالمئة بعدما تكبدت خسائر بلغت 280 مليون درهم (76.24 مليون دولار) في الربع الثاني من العام وهي ثالث خسارة فصلية لها على التوالي، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.8 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة النفط الوطنية أرامكو 1.1 بالمئة وزيادة سهم البنك السعودي الفرنسي 3.5 بالمئة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 بالمئة مع ارتفاع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9 بالمئة. وقفز سهم الدار العقارية 3.4 بالمئة.

وأعلنت الشركة المشيدة لحلبة فورمولا 1 أبوظبي أنها حققت 484 مليون درهم في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو مقارنة مع 476 مليونا قبل عام.

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وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 7704 نقاط.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4387 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.9 بالمئة إلى 2155 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة مسجلا 1311 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3565 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة ليبلغ 5652 نقطة.