شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.35 دولار لبرنت و 42.62 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس 45.35 دولار للبرميل لخام برنت منخفضا 8 سنتات بعد أن ربح حوالي 2% خلال الجلسة السابقة كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.62 دولار للبرميل منخفضا 4سنتات.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاصا بعد أن قالت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط المخزونات مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا وفقا لرويترز.

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خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط في العام الحالي وحذرت من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

كما خفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها للطلب على النفط الخام في العام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة شهور.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "سيظل الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف"وأضافت "في أبريل، انخفض عدد كيلومترات السفر الجوي بنحو 80 ٪ على أساس سنوي وفي يوليو كان التراجع بنسبة 67 ٪...معاناة قطاعي الطيران والنقل البري، وهما مكونان أساسيان في استهلاك النفط، لا تزال مستمرة.