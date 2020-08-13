شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.18 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى، اليوم الخميس 13-8-2020، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 233.18 ريال مقابل سعره أمس كان بـ 234.57 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الأربعاء، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 233.18 ريال بما يعادل 62.18$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 213.75 ريال بما يعادل 57.00$ سعر الذهب عيار 21بنحو 204.04 ريال بما يعادل 54.41$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 136.02 ريال بما يعادل 36.27$ Advertisements سعر الذهب عيار 12بنحو 116.59 ريال بما يعادل 31.09$ سعر أوقية الذهببنحو 7,252 ريال بما يعادل 1,934$ سعر جنيه الذهببنحو 1,632 ريال بما يعادل 435.25$ سعر كيلو الذهببنحو 233,183 ريال بما يعادل 62,177$ سعر الذهب عيار 12بنحو 116.59 ريال بما يعادل 31.09$ سعر أوقية الذهببنحو 7,252 ريال بما يعادل 1,934$ سعر جنيه الذهببنحو 1,632 ريال بما يعادل 435.25$ سعر كيلو الذهببنحو 233,183 ريال بما يعادل 62,177$

سعر الذهب عيار 18بنحو 174.89 ريال بما يعادل 46.63$

توقع خبراء اقتصاديون لدى مجموعة "سيتى بنك" الاستثمارية، أن تسجل أسعار الذهب العالمية مستوى قياسي جديد خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 أشهر المقبلة، يصل إلى 2300 دولار للأوقية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن كاثرين مان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى"سيتي بنك" قولها:" إن أسعار الذهب العالمية التي تقف حاليا عند مستوى 2058 دولار للأوقية حققت صعودا بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وفي طريقها صوب تحقيق مكاسب قياسية للأسبوع التاسع على التوالي، فيما تعد أطول موجة صعود أسبوعية للمعدن النفيس منذ عام 2006".