شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز يهبط عند الفتح مع تعثر تعافى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند الفتح اليوم الخميس بعد أن نزلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لما دون المليون الأسبوع الماضي، لكن من المرجح أن يكون السبب هو انقضاء دعم أسبوعي يبلغ 600 دولار مما أثنى البعض عن تقديم طلبات. وانخفض داو 54.33 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 27922.51 نقطة وفقد ستاندرد اند بورز 7.40 نقطة أو 0.22 بالمئة ليسجل 3372.95 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14.62 نقطة أو 0.13 بالمئة ليصل إلى 11026.86 نقطة.

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