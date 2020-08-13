شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: ارتفاع عدد مشتركي التليفون الأرضي إلى 9.9 مليون.. و6.7 مليون بالموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت، حيث زاد عدد المشتركين في خدمات الصوت إلى 9.893 مليون مشترك حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بنحو 8.213 مليون مشترك خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20%، ومقارنة بإجمالي 9.523 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة نمو 4%، وبلغ عدد مشتركي خدمات نقل البيانات "الإنترنت" 6.333 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل 5.536 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة نمو 14%، ومقابل 5.925 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة نمو 7%.

Advertisements

أما بالنسبة لعدد مشتركي الهاتف المحمول بالشركة المصرية للاتصالات، بلغوا 6.720 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة مع 4.260 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 58%، ومقارنة مع 6.181 مليون مشترك خلال الربع الأول من العام ذاته بنسبة نمو 9%.