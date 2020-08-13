شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الخميس 13-8-2020 .. ويسجل 18.73 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 13-8-2020، أمام الجنيه المصرى، لينخفض سعره بالبنك المركزى المصرى لـ 18.76 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، فى حين يرتفع سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.73 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للشراء، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.



وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.76 جنيه للشراء مقابل سعره أمس بـ 18.77 جنيه

18.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 18.89 جنيه





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس بـ 18.62 جنيه

18.84 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 18.84 جنيه



سعر اليورو فى بنك مصر 18.71 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر 18.71 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.70 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.69 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.69 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.65 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.68 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.68 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3% قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4%.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.