شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..و"دبي" تربح 4.1 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.89% رابحاً 40.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2155.40 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 303.14 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.62% رابحاً 27.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4386.669 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.77% رابحاً 58.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7704.25 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% خاسراً 3.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1311.30 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصتي الكويت ومسقط.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.89% رابحاً 40.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2155.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 329.9 مليون سهم محققة ما قيمته 458.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6457 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.33%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.02%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.10%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 6.53%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.08%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.34%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.9 مليون ورقة بقيمة 125.6 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% رابحاً 27.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4386.669 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 648.332 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 93.3 مليون سهم، بقيمة 185.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2422 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.96%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.68%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة إشراق للاستثمار الوطنية بنسبة 5.12%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.35%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 4.96%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.86%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 60.8 مليون درهم.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% رابحاً 58.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7704.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسراً 17.54 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 339.7 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%.

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وقفز 104 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 4.36%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 3.85%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.65%، فيما تراجع 68 سهماً على رأسها سهم "التعاونية" بنسبة 1.76%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 1.61%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 444.3 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسراً 3.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1311.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.26% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.76%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.8%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.64%، ، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.80% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 10%، شركة ناس بنسبة 9.09%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.31%، وهبط سهمي عقارات السيف، زين البحرين بنسبة 2.29%، 0.98%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.94% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.76%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، وصعدت أسهم شركات استيراد الاستثمارية، مصرف السلام-البحرين، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 5.26%، 1.41%، 1.29%، على التوالي.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 26.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5126.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 29.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5652.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4083.82 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62% خاسراً 25.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4087.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.9 مليون سهم بقيمة 23.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6472 صفقة، وهبطت 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.86%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%.

وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.33%، يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 8.20%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 6.21%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.85% ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 7.73%، ثم سهم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 5%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% خاسراً 1.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3565.210 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 381 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.92%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 1.88%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 7.69%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 7.69%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.92%.