شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ينهى تعاملات الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.944 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 12890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4192 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة.