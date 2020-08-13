شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تصاعد الشكوك حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة لمواجهة أضرار جائحة كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأمريكية ،والتي توفر أدلة قوية حول سوق العمل فى ظل التطورات الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 93.01 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.37 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.37 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.91 نقطة.

انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس ، متخليا عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 0.698% ، بسبب الجمود السياسي حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

انحسرت آمال التوصل إلى حل وسط بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن خطة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا ، مع تبادل كبار المفاوضين من الحزبين اللوم فى تأخر المحادثات لمدة خمسة أيام بشأن تشريعات المساعدات.

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اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين فى الكونغرس يوم الأربعاء بعدم الرغبة فى التفاوض بشأن حزمة المساعدات المخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إن الديمقراطيين وإدارة ترامب على بعد أميال بشأن مفاوضات حزمة الإغاثة الجديدة من وباء كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم سوق العمل الأمريكي ، فى ظل تطورات تفشي فيروس كورونا ،وعجز الحكومة الأمريكية حتى الآن فى السيطرة على الوباء ،الأمر الذي دفعها إلى تشديد العزل العام مرة أخرى فى بعض المدن والولايات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.120 مليون فى الأسبوع المنتهي 8 آب/أغسطس من 1.186 مليون الأسبوع الأسبق .

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 55 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.