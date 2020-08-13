شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلي عن ذروة 3 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى تصاعد الشكوك حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي 375.48 نقطة الأعلى منذ 23 تموز/يوليو الماضي ، بعد صعود واسع النطاق لقطاع الاتصالات.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع الموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.7% ، بسبب نتائج أعمال ضعيفة لبعض شركات القطاع.

فى الولايات المتحدة ،قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" يوم الأربعاء إن الديمقراطيين وإدارة ترامب على بعد أميال بشأن مفاوضات حزمة الإغاثة الجديدة من وباء كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.4% ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أشهر ، بعد صعود واسع النطاق لقطاع التكنولوجيا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 0.1% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.0% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.