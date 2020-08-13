شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئاسى بالتجديد ليحيى زكى رئيسا للهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أصدر قراراً جمهورياً رقم 433 لسنة 2020 بتجديد تعيين المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتباراً من 12 أغسطس 2020. وكان المهندس يحيى زكى تم تكليفه برئاسة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في أغسطس الماضي لمدة عام.

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