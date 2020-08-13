شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.62% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% رابحاً 27.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4386.669 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 648.332 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 93.3 مليون سهم، بقيمة 185.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2422 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.96%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.68%.

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وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة إشراق للاستثمار الوطنية بنسبة 5.12%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.35%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 4.96%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.86%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 60.8 مليون درهم.

فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% خاسراً 1.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3565.210 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 381 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.92%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 1.88%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 7.69%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 7.69%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.92%.