شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 26.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5126.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 29.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5652.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4083.82 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62% خاسراً 25.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4087.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.9 مليون سهم بقيمة 23.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6472 صفقة، وهبطت 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.86%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%.

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وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.33%، يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 8.20%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 6.21%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.85% ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 7.73%، ثم سهم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، عن استعداد الإدارة العامة للطيران لتمديد عقد مشروع مطار الشيخ سعد العبدالله، والمدار من قبل شركة رويال أفيشن كويت (الشركة التابعة)، حتى 27 ديسمبر لعام 2020، ويجري الطرفان حالياً مباحثات فيما يتعلق بنطاق الأعمال والرسوم وشروط التمديد سالف الذكر، وبمجرد التوصل لقرار نهائي رسمياً، سيتم الإفصاح عن أي تأثيرات ذات صلة وفقاً لذلك، منوهة إلى أنه تم إطفاء قيمة المشروع بالكامل كما في 30 يونيو لعام 2020، وبلغت قيمة الإطفاء المسجلة بالبيانات المالية المرحلية للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 نحو 2.3 مليون دينار كويتي.