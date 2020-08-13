جمارك رفح تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى للخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل ،مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها محاولة الراكبة ح . ع . ا مصرية الجنسية والمسافرة للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصرى أكثر من المسموح بها قانونا .
وتم تكليف لجنة من كريم عبد الرحمن عودة ومحمد لطفي ومؤمن سلمي لتفتيش حقائبها فتبين وجود 53 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .
قرر الأستاذ مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2020 وحرره عمرو محمود .
ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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