شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك رفح تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل ،مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها محاولة الراكبة ح . ع . ا مصرية الجنسية والمسافرة للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصرى أكثر من المسموح بها قانونا .

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وتم تكليف لجنة من كريم عبد الرحمن عودة ومحمد لطفي ومؤمن سلمي لتفتيش حقائبها فتبين وجود 53 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .

قرر الأستاذ مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2020 وحرره عمرو محمود .

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.