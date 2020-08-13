شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تقترب من مستوى متدن قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الليرة التركية صوب مستوى متدن قياسي اليوم الخميس، بعدما قلل وزير المالية براءت ألبيرق من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية. وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق. Advertisements وتراجعت الليرة إلى 7.3400 مقابل الدولار. وسجلت مستوى قياسي منخفض عند 7.3650 يوم الجمعة لتتراجع بنسبة 19 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام لتكون أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

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