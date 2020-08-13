شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي ، يأتي هذا الارتفاع بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي ،وتباطؤ إنتاج النفط الصخري.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 42.84$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.52$، وسجل أدنى مستوي عند 42.40$ ،وصعد خام برنت بحوالي 0.6% إلى مستوي 45.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.18$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% ، في ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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خلال تعاملات الأسبوع الماضي ،قفز الخام الأمريكي لأعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.50$ للبرميل ،وخام برنت لمستوي 46.22$ الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، بفضل آمال تحسن الطلب فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 آب/أغسطس، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 514 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بنحو 300 ألف برميل ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 10.7 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو الماضي.