شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أبومعطي للمكتبات تتراجع 27% بالربع الأول من عامها المالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 27.3% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.72 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.99 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.32 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 18.41% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتراجعت المبيعات إلى 36.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 44.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 14.8 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 18.2 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.
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