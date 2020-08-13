شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية ترتفع بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1937 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12908 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2521 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 789 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات وهي مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، اسيك للتعدين-اسكوم، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

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وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 90 مليون سهم بقيمة إجمالية 377.1 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، عن شراء المساهم محمود أحمد محمود لاشين عدد 1.6 مليون سهم بسعر 0.519 جنيه بقيمة إجمالية 830.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.9713% إلى 5.0018%، منوهة إلى أن نسبة المجموعة المرتبطة لمحمود أحمد محمود لاشين بلغت 3.364%، سمر سمير مصطفى لطفي (الزوجة) 1.607%.

وأعلنت عدد من الشركات عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وجاءت أبرزها إعلان شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وحققت صافي ربح بلغ 205.38 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 235.24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجع صافي ربح سي آي كابيتال خلال الربع الثاني من 2020 لتصل إلى 103.52 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 112.28 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 955.34 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.