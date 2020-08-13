شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يصعد لأعلى مستوى فى 6 أشهر والأسهم المرتبطة بالرقائق تتصدر المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المؤشر نيكي لأعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا اليوم الخميس مدفوعا بمكاسب قوية في أسهم شركات التكنولوجيا فيما يتمسك المستثمرون بآمال تطبيق الولايات المتحدة إجراءات تحفيز على الرغم من تعثر المحادثات بين مشرعين أمريكيين.

وارتفع المؤشر نيكي 1.78 بالمئة إلى 23249.61 نقطة عند الإغلاق وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير وعوض تقريبا كافة خسائره التي تكبدها منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 بالمئة إلى 1624.15 نقطة مقتربا من ذروة سجلها في يونيو.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا، التي تشمل الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، بدعم من توقعات بزيادة الطلب على الرقائق المرتبط بالتكنولوجيات الجديدة مثل اتصالات الجيل الخامس بعد مكاسب قوية لأقرانها العالميين.

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وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لماكينات صناعة الرقائق 3.1 بالمئة فيما ارتفع سهم موراتا للتصنيع المتخصصة في صناعة المكثفات وغيرها من القطع الإلكترونية 2.6 بالمئة.

وارتفع سهم أوليمبوس 3.9 بالمئة فيما زاد سهم تيرومو 4.5 بالمئة.

كما عززت الأرباح الإيجابية للشركات المؤشر حيث قفز سهم بان باسيفك انترناشونال هولدنجز 8.1 بالمئة وصعد سهم شركة الخدمات الأمنية سيكوم 5.3 بالمئة وارتفع سهم شركة خدمات الأمن الإلكتروني ترند ميكرو 5.2 بالمئة.

وزاد سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز للتأمين 3.3 بالمئة.