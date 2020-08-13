شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الدولة نفذت 281.3 ألف وحدة سكنية للمواطنين في 2019 بـ94.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس " نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2018 / 2019، حيث بلــغ إجمالــى عـدد الوحدات السكنيـة المنفذة 281.3 ألف وحـدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرهــا 94.6 مليـار جنيه مقابل 326.3 ألف وحدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض فى الوحدات قدرها 13.8٪ والاستثمارات قدرها 11.5٪.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالى العام عام2018/2019 .

بالنسبة للوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام )، فقد تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2018/2019 بنسبة 35.7% من الاجمالى العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8% , الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1% ثم منخفض التكاليف بعدد 10 وحدة بنسبة 0.01 % من اجمالي القطاعين .

وجـاءت محافظــة الجيزة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 28.2 ألـف وحــدة بنسبـة 28.1 % يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1% ومحافظة الاسماعلية فى المرتبة الاخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالى القطاعين .

وبالنسبة للوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، فقد تم تنفيذ عدد 180.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2018/2019 بنسبة 64.3% من الاجمالى العام مقابل 221.2ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3%.

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وكان الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3% يلية الإسكان الإقتصادى بعدد 68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 اًلاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالى القطاع الخاص.

وجاءت محافظــة الإسماعلية فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4% يليها محافظة القاهرة بعدد 25.1 ألف وحدة بنسبة 13.9% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4% من إجمالى القطاع الخاص .

أما مشروع الاسكان الاجتماعى (المليون وحدة)، فقد بلـغ إجمالى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعى 67.7 ألف وحدة عام 2018/2019 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.9 ألف وحدة بنسبة 2.8٪ ، مديريات الإسكان 15.5 ألف وحدة بنسبة 22.9٪ ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50.3 ألف وحدة بنسبة 74.3٪ ، يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الجيزة حيـث بلغت 24.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 35.8٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الإسماعلية بعدد 32 وحــدة بنسبة 0.04٪ من الإجمالى .

وسجل عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 14.5 ألف وحدة عام 2018 /2019 وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة حيث بلغ 3.4 ألف وحـدة بنسبة 23.5٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة برج العرب حيث بلغ 72 وحدة بنسبة 0.5٪ من الإجمالى.

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط ) 2064 وحدة بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 64.7الف وحدة ويبلغ اكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 26.7٪ وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.1٪ من اجمالي الوحدات الجاري تنفيذها عام 2018/2019.

وبلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة 5220 وحده بإستثمارات قدره 9.8 مليار جنيه عام 2018/2019 منهم 4900 وحدة بالعاصمة الإدارية، 320 وحدة بمدينة العلمين الجديدة و جاري انشاء وحدات بمدينة المنصورة الجديدة .