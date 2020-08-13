شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. آخر موعد للتقدم لحجز الأراضى الصناعية وإتاحة 654 قطعة للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي فترة تقديم الطلبات على الخريطة الاستثمارية لطرح المرحلة الثالثة من الأرضى اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس، والتي تتيح 654 قطعة أرض صناعية جديدة فى عدد من المحافظات لكافة القطاعات الإستثمارية.

أصدرت الهيئه العامة للتنمية الصناعية تقرير حول طرح الأراضي الصناعية المرفقة على البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي، حيث تم دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين على هذه المرحلة واختيار 85 مشروع صناعي في 7 مدن صناعية على مساحة اجمالية تبلغ أكثر من ربع مليون م2, وتم تسليم المستثمرين خطابات اتاحة للقطع المطروحة للبدء فورا في تنمية الاراضي وبدء المشروعات.

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كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أطلقت أول خريطة الكترونية لفرص الاستثمار الصناعي، وطرح الاراضي الصناعية أي كانت جهة الولاية عليها الكترونيا على المستثمرين من خلال منصة موحدة ، وذلك في اطار مخطط وزارة التجارة الصناعة والذي يستهدف سرعة توفير اراضي صناعية مرفقة للمستثمر الصناعي، وشمل الطرح كافة القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف م2.

وتتميز طروحات البوابة الالكترونية باتاحة آلية سهلة في التعامل من قبل المستثمر عن بعد (اونلاين) من اي مكان في العالم وسحب الكراسات والتقدم على الأرض ,وارسال كافة المستندات في اجراء لا يتعدى دقائق معدودة من وقت المستثمر, مما يعطيها شفافية تامة في التعامل مع المستثمر واختيار القطع والتعرف على مزايا المنطقة وسعر الارض ومستوى الترفيق , والأنشطة المحيطة بقطعة الارض المستهدفة والطرق المؤدية لها والمناطق العمرانية القريبة منها والخدمات المتاحة حولها وقربها من الموانئ والمطارات, وكافة المعلومات الضرورية لكل المناطق الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة.