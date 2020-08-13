شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.55% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% رابحاً 42.10 نقطة ليصل إلى مستوى 7687.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% رابحاً 96.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8052.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.5 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاعي النقل والمواد الأساسية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%.

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وقفز 133 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 4.89%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 4.68%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 4.60%، فيما تراجع 41 سهماً على رأسها سهم "بتروكيم" بنسبة 1.13%، ثم سهم "عسير" بنسبة 1.04%، ثم سهم "أكسا التعاونية" بنسبة 0.99%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 173.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الأهلي للتكافل، عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الدخل الشامل 3.4 مليون ريال سعودي مقابل 3.6 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض 6.112%، وبلغت ربحية السهم 0.21 ريال مقابل 0.23 ريال خلال فترة المقارنة.