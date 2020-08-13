شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: الكويت تخفض أسعار البيع الرسمية للخام لآسيا فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة أسعار اليوم الخميس، أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها لشركات تكرير آسيوية في سبتمبر. وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر سبتمبر بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على منصة بلاتس بانخفاض 35 سنتا عن الشهر السابق. Advertisements كما حددت سعر البيع الرسمي في سبتمبر للخام الكويتي الخفيف الممتاز بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي، بانخفاض 50 سنتا عن الشهر السابق. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في سبتمبر بعلاوة 60 سنتا للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي وبانخفاض 30 سنتا عن الشهر السابق.

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