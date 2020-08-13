شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك.. ويسجل 15.90جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 13-8-2020، استقرارا مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 15.90 جنيه للشراء، و16.00 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية استقر أيضا عند 15.90 جنيه للشراء، و16.00 جنيه.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.91 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.90 جنيه للشراء.

16.00 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.90 جنيه للشراء.

16.00 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر15.90 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.90 جنيه للشراء.

Advertisements

16.00 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة15.92 جنيه للشراء سعر الدولار فى بنك عودة15.92 جنيه للشراء

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى مؤخرا إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا سلع ومنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.