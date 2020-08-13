شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 9.400 نقطة ليصل إلى مستوى 5142.80 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 6.030 نقطة ليصل إلى مستوى 5676.74 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% خاسراً 16.980 نقطة ليصل إلى مستوى 4085.41 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% خاسراً 17.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4095.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 89.8 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4316 صفقة، وهبطت 9 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.73%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%.

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وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.33%، يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 8.20%، ثم سهم شركة جياد القابضة بنسبة 5.31%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.57% ثم سهم شركة صلبوخ التجارية بنسبة 6.54%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 6.19%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، عن استعداد الإدارة العامة للطيران لتمديد عقد مشروع مطار الشيخ سعد العبدالله، والمدار من قبل شركة رويال أفيشن كويت (الشركة التابعة)، حتى 27 ديسمبر لعام 2020، ويجري الطرفان حالياً مباحثات فيما يتعلق بنطاق الأعمال والرسوم وشروط التمديد سالف الذكر، وبمجرد التوصل لقرار نهائي رسمياً، سيتم الإفصاح عن أي تأثيرات ذات صلة وفقاً لذلك، منوهة إلى أنه تم إطفاء قيمة المشروع بالكامل كما في 30 يونيو لعام 2020، وبلغت قيمة الإطفاء المسجلة بالبيانات المالية المرحلية للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 نحو 2.3 مليون دينار كويتي.