شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط في العام الحالي وحذرت من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

كما خفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها للطلب على النفط الخام في العام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة شهور.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "سيظل الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف".

وأضافت "في أبريل، انخفض عدد كيلومترات السفر الجوي بنحو 80 بالمئة على أساس سنوي وفي يوليو كان التراجع بنسبة 67 بالمئة...معاناة قطاعي الطيران والنقل البري، وهما مكونان أساسيان في استهلاك النفط، لا تزال مستمرة".