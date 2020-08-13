أسهم أوروبا تتراجع بفعل رسوم أمريكية وإيرباص يهوى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس موجة مكاسب استمرت على مدى أربعة أيام إذ أبقت الحكومة الأمريكية رسوما على إيرباص ومجموعة من السلع الأوروبية الأخرى دون تغيير، بينما تسبب تداول مجموعة من أسهم الشركات القيادية بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي في تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، فيما نزل سهم إيرباص 0.7 بالمئة بعد أن قالت واشنطن إنها ستبقى على رسوم بنسبة 15 بالمئة على الطائرات ورسوم بنسبة 25 بالمئة على سلع أوروبية أخرى، على الرغم من التحركات التي قام بها الاتحاد الأوروبي لتسوية نزاع طويل الأمد بشأن دعم طائرات.

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وقاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الانخفاضات بين بورصات أوروبا الرئيسية، بقيادة أسترازينيكا وبي.بي ودياجيو وجلاكسوسميثكلاين وليجال اند جنرال، التي جرى تداولها جميعا دون الحق في توزيع أرباح.

وهوى سهم توي، أكبر شركة سياحة في العالم، 4.1 بالمئة إذ تحولت إلى تكبد خسارة 1.1 مليار يورو (1.30 مليار دولار) في الربع الثالث بسبب جائحة كوفيد-19.