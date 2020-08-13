شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعي البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 3.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1310.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 458.5 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.2% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.8%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 8.33%، شركة ناس بنسبة 9.09%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.45% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.29%، فيما ارتفعت أسهم مصرف السلام-البحرين، مجموعة جي إف إتش المالية، إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، بنسبة 1.41%، 1.29%، 0.37%، 0.25%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن تحقيق أرباح صافية موحدة بلغت 2.5 مليون دينار بحريني خلال الستة الأشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 بانخفاض بالغ 77% مقارنة مع 10.8 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2019، وبلغ العائد على السهم 13 فلساً مقابل 54 فلساً عن العام الماضي.

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وفي السياق ذاته أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسارة بلغت 739.5 ألف دينار مقارنة مع 1.5 مليون صافي أرباح في العام السابق، ويعود سبب صافي الخسارة للستة أشهر الأولى في مقابل الستة أشهر الأولى للعام السابق، إلى انخفاض التقييم السوقي للاستثمارات في الأسهم، وذلك لتداعيات تأثير وباء كوفيد19 على العالم بأسره.

كما أعلن مصرف السلام-البحرين، عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين مقدارها 7.1 مليون دينار بحريني خلال الشهور الستة الأولى من عام 2020، أي بتراجع بنسبة 42% مقارنة مع الأرباح الصافية لنفس الفترة من عام 2019 والبالغة 12.3 مليون دينار بحريني، وبلغ العائد على السهم 3.3 فلس في النصف الأول من عام 2020 مقابل 5.7 فلس في النصف الأول من عام 2019.

وأضاف المصرف، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الخميس، أنه بالرغم من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المصرف للتعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد19، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% ليبلغ 50.2 مليون دينار بحريني، وذلك مقابل دخل تشغيلي إجمالي بلغ 45.6 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام الماضي، إضافة إلى ذلك، فقد تحسنت الكفاءة التشغيلية للمصرف، كما واضح من انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل من 50.3% في النصف الأول من عام 2019 إلى 48.1% في النصف الأول من عام 2020.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حقوق الأقلية) 104.844 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 114.979 مليون دينار بحريني في العام 2019 بانخفاض قدره 8.81%، وبلغ إجمالي الأصول للعام حتى تاريخه 124.733 مليون دينار بحريني مقابل 136.727 مليون دينار بحريني في العام الماضي بانخفاض قدره 8.77%.