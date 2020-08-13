شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل زيادة الإقبال عليه مع انخفاض الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الذهب اليوم الخميس بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1929.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة. وسجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأوقية يوم الجمعة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1938.90 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل بقية العملات مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. Advertisements وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.76 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 934.95 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2140.89 دولار للأوقية.

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