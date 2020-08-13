شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10919 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4185 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2518 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

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وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 90 مليون سهم بقيمة إجمالية 377.1 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، عن شراء المساهم محمود أحمد محمود لاشين عدد 1.6 مليون سهم بسعر 0.519 جنيه بقيمة إجمالية 830.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.9713% إلى 5.0018%، منوهة إلى أن نسبة المجموعة المرتبطة لمحمود أحمد محمود لاشين بلغت 3.364%، سمر سمير مصطفى لطفي (الزوجة) 1.607%.