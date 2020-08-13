شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 7 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 855 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب عالميا من 1943 دولار إلي 1934 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:يار 18 : 732.85 جنيها.

عيار 21 : 855 جنيها.

عيار 21 : 977.10 جنيه.

الجنيه الذهب : 6840 جنيها.

السعر العالمي :1934 دولار.

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توقع ناجي فرج عضو شعبة المعادن الثمينة، أن تصعد أوقية الذهب إلي ألفي دولار مرة أخري مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة خلال وقت قصير، مشيراً إلى أن الذهب رغم انخفاضه على مدار جلسات التداول يوم الثلاثاء 11 اغسطس إلا أنه قلص هذه الخسائر وصعد بصورة جيدة باكثر من 40 دولار تقريبا

وفي سياق متصل، أضاف فرح في تصريحات خاصة، أن تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنه 2020 ،فقد تراجع الطلب ، علي المشغولات الذهبيه، في مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019 حيث وصل حجم المبيعات الي 1.7 طن مقارنة ب 5.5 طن .

واضاف، أن حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول تراجع بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع في الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبة 80٪؜ والكويت بنسبه 35٪؜ .

وبحسب فرج، اثبتت التقارير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبة 31٪؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك وعملات) بنسبه 10% مقارنة بسنة 2019 .

وتابع، إن هناك عدة مؤشرات أكدت أن الذهب سيواصل الصعود خاصة أنه حقق أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف نتيجة انخفاض الدولار الشهر الماضى، لافتاً إلى أن نشر بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادى ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا

العلاقة بين الذهب والدولار في مصر طردية فكلما شهد الدولار هبوطا كبيرا أو ملحوظا فإن المعدن النفيس يتأثر بهذا الهبوط، وتستجيب الأسعار له وتتراجع الأعيرة المختلفة، شرط أن يكون سعر أوقية الذهب عالميا مستقر أو حتى به زيادة محدودة، وهكذا.