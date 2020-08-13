شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط : الدولة قدمت أداءً جيدًا فى كل القطاعات والمستويات خلال أزمة كوفيد-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحدة الوثائق الاستراتيجية تلعب دورًا مهمًا فى رصد جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر الدولة المصرية حريصة على الشفافية فى التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن وزير الاتصالات: أزمة كورونا أبرزت أهمية الإسراع في بناء مجتمع رقمي بعد اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية فى التواصل وممارسة الأعمال أثناء الأزمة وزير الدولة للإعلام: الاستباقية التى انتهجتها الحكومة في سياستها الإعلامية منذ بدء الأزمة قللت فرص إطلاق الشائعات

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الوزارية المصغرة لتوثيق جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا اجتماعًا للجنة بحضور د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ناقش الاجتماع الجهود المبذولة التى تهُدف إلى توثيق تعامل الدولة المصرية فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد عبر تأسيس وحدة ومركز الوثائق الاستراتيجية والتى يتم من خلالها رصد كافة الجهود التى قامت بها أجهزة الدولة المختلفة.

وخلال اللقاء أوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الاجتماع يأتى فى أطار التكليف الرئاسى لرصد و توثيق جهود الحكومة المصرية خلال التعامل مع أزمة كوفيد-19، مشيرة إلى أن مجموعة العمل الحالية منبثقة من وحدة الوثائق الاستراتيجية التابعة لمجلس الوزراء المصرى، مؤكدة أن بوابة الوثائق الاستراتيجية التى تم إطلاقها تعمل جنبًا إلى جنب مع مرصد وزارة التخطيط والذى يعرف بـ Policy Tracker ويهدف إلى توثيق جهود الدولة المصرية والخطوات الاقتصادية التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ولفتت السعيد خلال الاجتماع إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا فى كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة الغير مسبوقة على المستوى الإنسانى والعالمى.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة المصرية كانت حريصة على الشفافية فى التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصرى ليكون شريك لها فى إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصرى ، مما عزز ثقة المواطن فى إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة .

وأكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة المصرية عملت كفريق واحد لمواجهة أزمة كورونا و بذلت جهودًا غير مسبوقة للحد من أعداد الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود فى حاجة إلى التوثيق لأنها تعُد "سابقة" فى علم الإدارة والقيادة، موضحًا أن أزمة كورونا أبرزت أهمية الإسراع في بناء مجتمع رقمي بعد اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية فى التواصل وممارسة الأعمال، وأكد طلعت أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود من أجل الوصول إلى مجتمع رقمى متكامل.

ومن جانبه أوضح السيد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بمنهج يعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد المصرى عبر تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية حرصت منذ البداية أن يكون المواطن المصري شريك لها فى إدارة الأزمة من خلال إعلان الحقائق حول الاصابات والوفيات بشكل يومى، مشيرًا إلى أهمية عملية التوثيق التى ستساعد على توعية الأجيال القادمة بكيفية مواجهة الأزمات المماثلة فى المستقبل، ومؤكدًا أن الاستباقية التى انتهجتها الحكومة في سياستها الإعلامية منذ بدء الأزمة قللت فرص إطلاق الشائعات.

وأوضح صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي أكدت على حسن إدارة الأزمة سواء داخليًا أو خارجيًا، فخارجيًا كانت مصر من أوائل الدول التي استقدمت أبنائها من الخارج، كما أنها قدمت العديد من المساعدات الإنسانية خلال الأزمة للعديد من الدول مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة والسودان، مضيفًا أن الدولة المصرية اتخذت عدة تشريعات من قوانين وقرارات تتعلق بالأزمة مثل قرارات الإجازات الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقامت بالعديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية والخاصة مثل مبادرات أهالينا، ومصر هتعدي، وكل يوم كتاب، واخدم بلدك بفكرة، بالإضافة إلى حفلات ثقافية "أون لاين" وزيارات اقتراضية للمتاحف وغيرها.

فيما أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى إطلاق بوابة وحدة الوثائق الاستراتيجية على شبكة الانترنت، موضحًا أن عدد 5750 بيان ومبادرة قامت بها الدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا جرى توثيقها عبر عمليات الرصد والتقارير التى وردت لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. واستعرض الجوهرى الخطوات التى تقوم وحدة الوثائق بها لجمع المعلومات حول جهود الدولة فى التعامل مع أزمة كورونا والانطباعات لدى المؤسسات الدولية الاعلامية حول الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.