شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف تتحول للربحية خلال الربع الثاني 2020 بعد انخفاض تكاليف المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف نتائج أعمال الشركة السعودية للطباعة والتغليف، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتحقيق أرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.49 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 13.69 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8.58 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 0.44 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى الانخفاض في تكاليف المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، بالاضافة الى زيادة الإيرادات الآخرى.

وتراجعت المبيعات إلى 199.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 237.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 13.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 36.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 14.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 23 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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