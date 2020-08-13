شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتكبد الخسائر بالربع الثاني لتعطل العمليات التجارية بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الخطوط السعودية للتموين، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 143.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 117.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 128 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 134 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتفشيه مما أدى الى انخفاض المبيعات بنسبة -79.2% إضافةً لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 18.1 مليون في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.

وتراجعت المبيعات إلى 113.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 544.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 128.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 220.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 15.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 103.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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