شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الارتفاع وسط شكوك حول التحفيز الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية ، وسط شكوك حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، فى ظل استمرار الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الخطة الجديدة للإغاثة من فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.5% إلى 1.1839$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1783 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1780$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تراجع مستويات العملة الأمريكية بسبب الجمود السياسي حول التحفيز المالي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ، متخليا عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 0.698% ، بسبب انحسار الآمال فى التوصل إلى حل وسط بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين فى الكونغرس يوم الأربعاء بعدم الرغبة فى التفاوض بشأن حزمة المساعدات المخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا ، فى الوقت الذي يتبادل فيه كبار المفاوضين من الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي اللوم فى تأخر المحادثات لمدة خمسة أيام بشأن تشريعات خطة الإغاثة.