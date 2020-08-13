شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بأكثر من 1% مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الرابع من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الثالث من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال متابعة المستثمرين للتطورات حول اعتماد لقاح لفيروس كورونا وحول محادثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.18% لتتداول حالياً عند 942.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 931.41$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 93.27 مقارنة بالافتتاحية عند 93.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 1,120 ألف طلب مقابل 1,186 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر انخفاضاً بواقع 209 ألف طلب إلى 15,898 ألف طلب مقابل 16,107 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.4% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.7% مقابل 3.8%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن كون الحزبان الجمهوري والديمقراطي لا يزالان على بعد أميال في مفاوضاتهما حول حزمة الإغاثة من الفيروسات.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام إدارته صفقة بقيمة 1.5$ مليار لشراء 100 مليون جرعة من لقاح شركة "موديرنا" الامريكية الواعد من أجل المساهمة في احتواء جائحة كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع أفادت وزير الصحة الروسي بأن اللقاح الروسي للفيروس التاجي والذي تم تسجيله الثلاثاء في بلاده وأعلن عن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، قد يكون متاح في غضون أسبوعين.

ويذكر أن اللقاح الروسي لفيروس كورونا والذي نوه بوتين لكونه خضع لكافة التجارب اللازمة وثبتت فاعليته في توقير مناعة مستقرة لمن حصلوا عليه، موضحاً أن أبنه حصلت على القاح عقب الاختبارات التي استغرقت قرابة شهرين، لقى تشكيك واسع النطاق من مسئولين أمريكيين ومن دول أخرى، وقد صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي عن كون موسكو تخاطر بأرواح مواطنيها ومواطني دول أخرى بهذا اللقاح غير المثبت بعد.

ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت بأنها قد تقوم باعتماد اللقاح الروسي لكورونا عقب إجراء الدراسات العالمية عليه، موضحه أنها تقوم بالتنسيق مع السلطات الروسية وعلمائها حول ذلك اللقاح المبتكر، مضيفة أنه في حالة أثبت نجاحه فستقوم باعتماده من قبلها، مع التأكيد على أن اللقاح يحتاج إلى دراسات واختبارات دولية للحصول على تسجيل وترخيص عالمي قبل توفيره عالمياً.

بخلاف ذلك، تطلع الأسواق إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين في منتصف هذا الشهر والتي تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وبالأخص عقب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.