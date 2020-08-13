شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضعيفة منذ الصباح ولا يزال دون 0.7170، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، تدعمها إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7065 ثم 0.7000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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