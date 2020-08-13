شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية هادئة ليتحرك قرب 43.05، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتخطي هذا المستوى والاندفاع نحو 45.00 الذي يمثّل هدفنا التالي.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 41.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد