شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح مستقراً قرب مستوى 26.10، ولا يزال دونه، وكما أشرنا في تقريرنا الصباحي، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 26.90 وتمتد إلى 29.80.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 25.06 والأهم فوق 23.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 27.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد