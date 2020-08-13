شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1934.68 دون أن يتمكن من اختراقه حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط تحقيق الاختراق المطلوب، مع الإشارة إلى أن كسر 1901.80 يعتبر عامل سلبي أولي للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد