شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة الآن ليبتعد عن خط الدعم الذي يظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 1.3185 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، بينما يمثّل الثبات فوق 1.3035 شرط أولي لاستمرارها.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد