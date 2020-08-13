شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية في محاولة لتحقيق مزيد من المكاسب بقية اليوم، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.1908 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 1.1737 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1908
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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